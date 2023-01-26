كرة – سمير عبدالله الصائغ

2023/01/26 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرةشعر سمير عبدالله الصائغ لستُ بها شغوفا كثيرا لكني اليوم تابعت على النقال هاتفي إذ أني أصر على عدم وجود تلفزيون في سكني كي لااشاهد اراجيف الاخبار ولن اضعها العبارة هذه بين قوسين نهائية خليجي العراق عمان وأنا الاحظ لاعبينا وكأنما احدق في ضمائرهم أرواحهم واقول لنفسي.هذا له أخ شهيد وهذا له عمه اعدموه وخال المهاجم […]

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