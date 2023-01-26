2023/01/26 | 12:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UwIhJG-TCIE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطرقة الاتحادية .. الإطار يزاحم اربيل و يقضم مال السجيل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطرقة الاتحادية .. الإطار يزاحم اربيل و يقضم مال السجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).