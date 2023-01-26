السوداني يغادر الى فرنسا في زيارة رسمية (صور)

2023/01/26 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

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قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، أن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني سيتوجّه إلى باريس في زيارة رسمية لفرنسا، على رأس وفد حكومي رفيع .

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