2023/01/26 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

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الضاري: الأزمات المتكررة في ‫العراق‬ سببها المسار الخاطئ للعملية السياسية وعدم معالجة الفقرات الجدلية في الدستور

المشروع الوطني العراقي يدعم جهود حكومة السوداني لتحقيق توازن ضروري في العملية السياسية والعلاقة مع كردستان

قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: الأزمات المتكررة في ‫العراق‬ سببها المسار الخاطئ للعملية السياسية، وعدم معالجة الفقرات الجدلية في الدستور وتعديلها.واضاف الضاري ، ان المشروع الوطني العراقي يدعم جهود حكومة السوداني لتحقيق توازن ضروري في العملية السياسية والعلاقة مع الإقليم، ونثق بقدرتها على إيجاد بدائل دستورية تحترم قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة وتوفر معالجات سريعة لتداعياتها، وتحفظ مصالح وحقوق جميع العراقيين.

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