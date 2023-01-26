الدفاع المدني يخمد حريقا داخل المنطقة الخضراء دون إصابات (فيديو)

2023/01/26 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إخماد حريقا اندلع داخل كرفانات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدد 2 في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "تم إخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية".

تحرير: أ.ق

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