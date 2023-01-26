الدفاع المدني تنتشل جثة سائق عجلة من حادث مروري في الديوانية

2023/01/26 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، انتشال جثة سائق عجلة توفي اثر حادث مروري على طريق ديوانية - بابل.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الدفاع المدني انتشل جثة سائق عجلة توفي اثر حادث مروري على طريق ديوانية - بابل".

وأضاف أن "العملية تمت بإشراف مدير دفاع مدني محافظة الديوانية العميد حيدر حمادي حسين انتشلت فرق الدفاع المدني جثة سائق عجله صالون بعد اصطدامها بشاحنة حمل على طريق ديوانية بابل السريع".

أوضح البيان أن "فرق الدفاع المدني اضطرت الى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام العجلة وإخراج جثة السائق وتأمين نقلها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

تحرير: ر.



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