الدولار عند أدنى مستوى في 8 أشهر

2023/01/26 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل نظرائه يوم الخميس، حيث أذكى موسم أرباح الشركات الأمريكية المتشائم مخاوف الركود، ومع بقاء المتداولين على حذر قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل.

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هشام محمد يونس في ويبينار مجاني مقدم من إنفستنج السعودية يوم الثلاثاء 31 يناير الساعة 18:30 بتوقيت الرياض.

الدولار الآن

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.1 ٪ إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليختبر أدنى مستوى له في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي عند 101.51.

وكان التداول ضعيفًا، مع خروج أستراليا لقضاء عطلة ولا تزال بعض أجزاء آسيا بعيدًا عن العام القمري الجديد.

التوجهات المتشائمة..



هبوط مستمر للدولار

وقد أدت الأرباح والتوجيهات المتشائمة من الشركات الأمريكية وسلسلة تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا إلى تعميق المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة.

وقال الاقتصاديون لدى ويلز فارجو (بورصة نيويورك: WFC) إن "هناك دلائل الآن على أن الاقتصاد الأمريكي ربما يتباطأ بطريقة أكثر فعالية".

"نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يتولى مسؤولية رفع أسعار الفائدة وتوقع أن تزداد الاتجاهات الاقتصادية الأمريكية سوءًا، فإننا نعتقد الآن أن الدولار الأمريكي قد دخل في فترة انخفاض طويلة مقابل معظم العملات الأجنبية."

في حين ستبدأ لجنة وضع السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا لمدة يومين الأسبوع المقبل، وقد قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو تراجع عن زيادات البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس في العام الماضي.



وهو الأمر الذي يعرض الدولار لمزيد من الضعف.

وقبل ذلك، من المقرر أن تصدر وزارة التجارة تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع في وقت لاحق يوم الخميس.

الدولار أمام الاسترليني واليورو

وفي غضون ذلك، تتوقع الأسواق من صانعي السياسة لدى بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، اللذين سيجتمعان أيضًا الأسبوع المقبل، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.



ومن المرجح أن يظل البنك المركزي الأوروبي متشددًا.

وقد تغير الجنيه الإسترليني قليلاً عند 1.2400 دولار، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.03٪ إلى 1.0911 دولار، رغم أنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

وقال جارود كير، كبير الاقتصاديين لدى كيوي بنك: "إن اليورو يجذب الكثير من الاهتمام".



ومنطقة اليورو "مرت بشتاء ملائم ...



أزمة الطاقة التي كان الناس يتوقعونها لم تنتهِ بعد."

الدولار أمام العملات الأخرى

وعلى صعيد آخر، تم تداول الدولار الكندي في أحدث تداول له عند 1.3399 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن رفع بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5٪، لكنه أصبح أول بنك مركزي رئيسي يحارب التضخم العالمي ليقول إنه من المحتمل أن يوقف الزيادات الأخرى في الوقت الحالي.

كذلك، ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.2٪ إلى 0.7117 دولار، وسط توقعات أكبر بأن بنك الاحتياطي الأسترالي لديه المزيد من العمل لرفع أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء الصدمة أن التضخم الأسترالي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 33 عامًا في الربع الماضي.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1٪ إلى 0.6486 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.43٪ في الجلسة السابقة حيث جاء التضخم السنوي للربع الرابع في نيوزيلندا أقل من توقعات البنك المركزي.

أما في آسيا، فقد ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 129.32 للدولار.

وأظهر ملخص للآراء في اجتماعهم يوم الخميس أن صانعي السياسة لدى بنك اليابان ناقشوا توقعات التضخم في اجتماعهم في يناير، مع تحذير البعض من أن ارتفاع الأجور قد يستغرق بعض الوقت.

وفي ذلك الاجتماع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة شديدة الانخفاض دون تغيير، لكنه عزز أداة السياسة النقدية لمنع عائد السندات لأجل 10 سنوات من اختراق سقف 0.5٪ الجديد.



وتحدى قرارها توقعات السوق بإجراء مزيد من التعديلات على السياسة النقدية.

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