مبيعات البنك المركزي تتراجع الى 61 مليون دولار

2023/01/26 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت مبيعات البنك المركزي من الدولار الى أكثر من 61 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزت حاجز الـ 80 مليون دولار أمس.

وذكرت احصائية نشرها البنك أن "اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات إعتمادات) بلغ 34,149,886 ، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 27,500,000".

أما اجمالي المبيعات الكلية فوصلت الى "61,649,886".

وكان سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1460) دينار لكل دولار، كما أن سعر البيع النقدي (1460) دينارلكل دولار.

يشار الى أن البنك المركزي باع أمس الاربعا، 84 مليونا و 293 الفا و 274 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

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