2023/01/26 | 13:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أوضحت وزارة الخارجية، الخميس، 26 كانون الثاني، 2023، أهداف زيارة رئيس...

ظهرت المقالة زيارة رئيس الوزراء إلى باريس تتضمن استرداد الأموال وإعادة الخط الجوي أولاً على المسلة.

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