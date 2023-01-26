2023/01/26 | 13:41 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن قاضي محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ،
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ضياء جعفر، عن صدور منع سفر بحق الوكيل
السابق لوكالة الاستخبارات في وزارة
الداخلية، {أحمد أبو رغيف} ومنحه مدة
قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.
وأكد القاضي جعفر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يمنع سفر {أبو رغيف}.. ويكشف آخر تطورات {سرقة القرن}) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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