القضاء يمنع سفر {أبو رغيف}.. ويكشف آخر تطورات {سرقة القرن}

2023/01/26 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قاضي محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ،

ضياء جعفر، عن صدور منع سفر بحق الوكيل

السابق لوكالة الاستخبارات في وزارة

الداخلية، {أحمد أبو رغيف} ومنحه مدة

قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.

وأكد القاضي جعفر

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