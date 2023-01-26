2023/01/26 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب محمد جاسم الخفاجي تحويل

حديقة عامة تعود الى بلدية كربلاء وسط

حي سكني وقرب مدرستين في احد المناطق

الحيوية بكربلاء الى كازينو دون مراعاة

المصلحة العامة

ووعد الخفاجي بايقاف هذا المشروع الذي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن كربلاء ينتقد منح حديقة عامة الى مستثمر لتحويلها الى كازينو في منطقة حيوية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن كربلاء ينتقد منح حديقة عامة الى مستثمر لتحويلها الى كازينو في منطقة حيوية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).