الخارجية تستعرض أهداف زيارة السوداني إلى باريس

2023/01/26 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت وزارة الخارجية، الخميس، أهداف

زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد

الصحّاف، إن "زيارة باريس تأتي في سياق

تعزيز الشراكة والبن

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