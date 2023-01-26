الجنائية المركزية: الاعدام بحق 14 ارهابيا اشتركوا في مجزرة سبايكر

2023/01/26 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس، احكاما بالإعدام بحق أربعة عشر مجرما إرهابيا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبائك عام 2014.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجرمين الإرهابيين الذين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام الفين وأربعة عشر بعد قتلهم اكثر من (1700) شخصا من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين".وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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