مجلس الخدمة يمدد فترة استقبال اعتراضات تعيين الشهادات العليا والاوائل

2023/01/26 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، تمديد فترة استقبال اعتراضات تعيين الشهادات العليا والاوائل لغاية الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت المقبل.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 35 لسنة 2022، ولغرض المباشرة بتعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم 67 لسنة 2017 ، تم فتح فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة ايام لغرض اكمال التعديلات المطلوبة للمتقدمين ممن لديهم بيانات او مستندات غير مستوفية الشروط، ولغرض منح فرصة أكبر لمن لم يتسنّ له استكمال النواقص التي تم اشعاره بها".

واشار المجلس الى أنه "تقرر تمديد مدة استقبال الاعتراضات لغاية الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت الموافق 28/1/2023".

تحرير: أ.ق

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