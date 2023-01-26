السفارة الأمريكية تعلن وصول سفيرة جديدة إلى موسكو

2023/01/26 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

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(رويترز)قالت السفارة الأمريكية في موسكو اليوم الخميس إن السفيرة الأمريكية الجديدة إلى روسيا لين تريسي وصلت إلى العاصمة الروسية.وكتبت السفارة على تطبيق تيليجرام «مرحباً بعودتك إلى روسيا يا سيادة السفيرة تريسي»

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