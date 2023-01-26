“اليونسكو” تدرج آثار مملكة سبأ القديمة في اليمن في قائمة التراث العالمي

2023/01/26 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، عن إدراج آثار حضارة مملكة سبأ القديمة في اليمن، التي تعود إلى القرن 11 قبل الميلاد، في قائمة التراث العالمي.

وذكرت “اليونسكو” عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، أنها “أدرجت معالم مملكة سب القديمة بمأرب في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر”.

من جانبه، ذكر سفير اليمن لدى “اليونسكو” محمد جميح، في تغريدة عبر “تويتر”، أن “المنظمة اعتمدت في دورتها الاستثنائية الـ 18 التي انعقدت في باريس، (آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب) في قائمة التراث العالمي”.

وأضاف: “ألف مبارك لمأرب، لليمن، للعرب بهذا الإنجاز الثقافي الكبير الذي كان ثمرة 3 سنوات من العمل على الملف في الميدان والأروقة”.

وتعد مملكة سبأ أبرز الحضارات التي احتضنتها اليمن، وذكرت في القرآن والكتب السماوية الأخرى، ولا تزال معالمها وآثارها شاهدة حتى اليوم في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن على هذا، وبينها معبد أوام، التحفة المعمارية القديمة جنوب مدينة مأرب.

وقد انعكس الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام، على كافة مناحي الحياة في البلد، وبينها الثقافية إذ تعرضت متاحف عدة للنهب والسرقة، فيما هربت آلاف من القطع الأثرية إلى الخارج وعرضت في مزادات بمبالغ زهيدة.

المصدر: RT

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