هواوي تعود للمنافسة بهاتف لم تطرح مثله من قبل!

2023/01/26 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف ذكي يتوقع له أن يعيد هواوي إلى رأس قائمة مبيعات الأجهزة الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Huawei P60 Pro Plus سيحصل على هيكل مميزز جدا من حيث التصميم، وسيزود بشاشة Super AMOLED منحنية الحواف بمقاس 7.1 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7 الشديد المتانة.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة إضافية صغيرة على واجهته الخلفية يمكنها عرض الإشعارات والرسائل والوقت والتواريخ.

أما كاميرته الأساسية فستحصل على 4 عدسات، عدسة أساسية بدقة 200 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 32 ميغابيكسل، والرابعة بدقة 5 ميغابيكسل.

وسيعمل هذا الهاتف بذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر شرائح micro SD.

وسيتميّز هذا الهاتف ببطاريته الكبيرة السعة التي ستعمل لمدة 44 ساعة بالشحنة الواحدة تقريبا، وبشاحن فائق السرعة للبطارية باستطاعة 100 واط، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال.

المصدر: ixbit

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