2023/01/26 | 14:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء واسع في الإقليم لقرار المحكمة الاتحادية منع إرسال مستحقات كوردستان الدستورية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: aHjZWvy__UA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء واسع في الإقليم لقرار المحكمة الاتحادية منع إرسال مستحقات كوردستان الدستورية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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