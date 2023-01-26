ألمانيا تحدد موعد تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

2023/01/26 | 14:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، أن برلين تنوي تسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد 2" بين "أواخر مارس ومطلع أبريل".

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