شركة ميتا تعيد فتح حساب ترامب على فيس بوك وانستغرام خلال اسابيع

2023/01/26 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لموقع “فيسبوك”، أنها ستعيد فتح حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على كل من “فيسبوك” و”إنستغرام” خلال الأسابيع المقبلة، بعد تعليق دام عامين في أعقاب أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى في مقر الكونجرس … Readmore

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