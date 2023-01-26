سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت “أكثر من 30 صاروخًا” على أوكرانيا

2023/01/26 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّت القوات الروسية روسيا صباح الخميس هجومًا على أوكرانيا بـ”أكثر من 30 صاروخًا روسيًا” بعد ساعات على إسقاط سلاح الجو الأوكراني 24 مسيّرة هجومية إيرانية الصنع، حسبما أعلن الجيش.وقال الناطق باسم الجيش يوري إيغنات “أقلعت ستّ قاذفات من طراز … Readmore

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