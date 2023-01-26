رئيس الجمهورية: الإيزيديون تعرضوا لشتى الجرائم الإرهابية وحان الوقت لإنصافهم

2023/01/26 | 14:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بك والوفد المرافق له الذي ضم رؤساء عشائر وشخصيات اجتماعية ودينية ونخباً من المجتمع الإيزيدي.وقال رشيد، إن “الإيزيديين من المكونات الأصيلة والتي قدمت تضحيات جساما في الحرب ضد عصابات داعش، وتعرضت لشتى الجرائم الإرهابية من …

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