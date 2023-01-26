“ناسا”: محرك صاروخي نووي جديد يمكن أن ينقل البشر إلى المريخ في 45 يوما

2023/01/26 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة “ناسا” ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية “داربا”، في 24 كانون الثاني/يناير، عن خطط لإنشاء صاروخ يعمل بالطاقة النووية يمكنه إرسال رواد فضاء إلى المريخ في 45 يوما فقط.يذكر أن أنظمة الصواريخ الحالية لوكالة “ناسا” تعتمد على الطريقة التقليدية للدفع الكيميائي التي تعود إلى قرن من الزمن بما في ذلك […]

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