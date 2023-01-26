مشهد غير مألوف..أسد يأكل الحشائش بحديقة حيوان في السودان!

2023/01/26 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير مألوف لأسد يأكل حشائش الأرض، داخل حظيرة بإحدى حدائق الحيوانات في العاصمة السودانية، الخرطوم.

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