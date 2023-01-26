عدنان درجال يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي عن غربي اسيا

2023/01/26 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

عدنان درجال، بعضوية الاتحاد الآسيوي

ممثلاً عن غرب آسيا.

وبحسب مصادر فإن اجتـماع الجـمعية

العـمومية العـادي الثـالث عشـر

لاتحـاد غـرب آسـيا لكـرة القـدم،

انطلق قبل

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