كربلاء:مديرة اكاديمية السبطين للتوحد واضطرابات النمو تتحدث عن مرض التوحد وانتشاره واسبابه

2023/01/26 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المتخصص في الطب النفسي للأطفال

والمراهقين الدكتورة شذى العوادي عن

دراسة علمية جديدة أجريت على أكثر من

مليوني طفل من خمسة بلدان مختلفة تؤكد

إلى أن العوامل الوراثية لها الدور

الأكبر في الأطفال المص

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