الانتحار يفتك بالمجتمع العراقي ؟

2023/01/26 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بعد ان كان العراق من اقل البلدان

تسجيلا للانتحار اصبح اليوم من اكثرها

لذلك، ولاسباب لاتخفى على احد كالوضع

الاقتصادي الراهن والظروف السياسية

المزرية والمشاكل الاسرية وتعاطي

المخدرات

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