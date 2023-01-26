2023/01/26 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تتبنى وكالة (بغداد اليوم) رؤية إعلامية جديدة بالتعاون مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وكلية الإعلام بالجامعة العراقية لتوعية أجيال المستقبل والنهوض بمحتوى "السوشل ميديا".

واستقبلت عمادة كلية الإعلام في الجامعة العراقية مدير (بغداد اليوم) الاخبارية الاستاذ سيف الهاشمي والوفد المرافق له، وبحضور عميد الكلية الاستاذ الدكتور ايثار طارق العبيدي وعدد من اساتذة الكلية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "الزيارة تضمنت بحث آلية تعاون والتي سيتم بموجبها استثمار الإمكانيات الثقافية والإعلامية لدى الجانبين وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل في المجال الإعلامي بما يسهم في تطوير الجوانب التعليمية والتدريبية لدى طلبة الكلية بمختلف أقسامها العلمية".

واوضح أن "الزيارة تهدف إلى فتح آفاق التعاون بين الكلية و(بغداد اليوم) في المجالات المجتمعية والثقافية والإعلامية".

من جانبه ابدى مدير وكالة بغداد اليوم الاخبارية الاستاذ سيف الهاشمي "شكره وامتنانه للتعاون الذي أبدته الكلية بعمادتها وكادرها التدريسي، متمنينا لهم المزيد من العطاء والتقدم خدمة للمسيرة التعليمية في العراق".

وعلى صعيد متصل وخلال دعوة رسمية وجهها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لمدير وكالة (بغداد اليوم) تم خلالها بحث جملة من المواضيع المهمة، بضمنها استثمار الدور التوعوي لخريجي الكليات الإعلامية، والاستفادة من خبراتهم للنهوض بأجيال المستقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتعاون مع امين عام مجلس الوزراء وكلية الإعلام.. (بغداد اليوم) تتبنى رؤية إعلامية جديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتعاون مع امين عام مجلس الوزراء وكلية الإعلام.. (بغداد اليوم) تتبنى رؤية إعلامية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).