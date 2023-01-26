التربية تصدر توجيها بشأن دخول المدارس من قبل جهات خارج الشأن التربوي (وثيقة)

2023/01/26 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توجيهاً بشأن دخول المدارس الحكومية من قبل جهات خارج الشأن التربوي.

وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "استنادا للأنظمة والقوانين والتعليمات الوزارية تقرر عدم السماح بالدخول للمدارس لأي جهة غير مكلفة بواجب رسمي او هي خارج الشأن التربوي الا بعد استحصال الموافقات الأصولية لذلك ومحاسبة الادارات المدرسية التي سوف تتهاون بعد اصدار هذا الاعمام".

وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع مصورة المطرب الشعبي العراقي سعدون الساعدي وهو داخل إحدى مدارس البنات في العاصمة بغداد، وسط انتقادات لاذعة عن أسباب الزيارة لاسيما وان الساعدي لا يعتبر مسؤولا حكوميا ولا يملك أي صلاحية لدخول المدارس والغناء فيها بهذه الطريقة.

تحرير: أ.ق

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