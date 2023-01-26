2023/01/26 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات في نينوى.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخمسين ومفرزة من شعبة مخدرات القيارة تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهداء وعلى أثرهِ ألقي القبض على تاجرين اثنين للمخدرات وفق أحكام المادة( 28 ) من قانون المخدرات".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهما خمسة أكياس من مادة الكرستال المخدرة وتقدر بأكثر من ستة كيلوغرام،"، مشيراً الى أنه "تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً".

تحرير: أ.ق

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