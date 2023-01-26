المندلاوي: يجب التركيز على قطاع الخدمات في محافظة واسط

2023/01/26 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، على تطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في محافظة واسط وضرورة تركيز الموازنة المقبلة على الجهد الخدمي والقطاع الصحي ، ومتابعة خطة إعمار المحافظة.

وذكر النائب الأول في لقائه محافظ واسط محمد جميل المياحي، بحسب بيان لمكتبه، أن “المشاريع الخدمية ومتابعة تنفيذها امر مهم و كذلك الاهتمام في تطبيق فقرات البرنامج الحكومي بالفترة المقبلة والتواصل المستمر مع مجلس النواب لتذليل كافة العقبات التي تواجه المحافظة”.

ودعا المندلاوي، محافظ واسط إلى ضرورة “شمول عوائل الشهداء ، والمحاضرين ، والعقود – بكافة مؤسسات الدولة – بتخصيصات قطع الأراضي السكنية – حسب الضوابط المعمول بها والصلاحيات المخولة للسادة المحافظين ، لإنهاء أزمة السكن في المحافظة”، مشدداً على أهمية “تحسين الظروف المعيشية لأهالي واسط الكرام”

وأكد النائب الأول ، بأن “الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية مع المحافظين للاطلاع على خطة سير تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية بما ينسجم مع الخطط الموضوعة في المنهاج الحكومي والتي ينبغي على المحافظين الالتزام بتطبيق أولوياتها بالقطاعات الصحية والخدمية والتعليمية ومعالجة أزمة الفقر”.

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