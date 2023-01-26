رسمياً.. العراق يفوز بحق تنظيم غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية

2023/01/26 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، على منح العراق حق استضافة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية في حزيران المقبل.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم، منح العراقَ حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً في شهر حزيران المقبل، ويبارك نجاحَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في استضافةِ بطولة خليجي 25 بمدينةِ البصرة”.

ويعقد حالياً اجتـماع الجـمعية العـمومية العـادي الثـالث عشـر لاتحـاد غـرب آسـيا لكـرة القـدم.

ويشارك العراق في الاجتماع برئيسه عدنان درجال وعضو الاتحاد محمد ناصر شكرون.

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