عدنان درجال يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن غرب آسيا

2023/01/26 | 15:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، بعضوية الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن غرب آسيا.وذكر اتحاد الكرة في بيان: أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، يفوزُ بعضويةِ الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن منطقةِ غرب القارة”.ويعقد حالياً اجتـماع … Readmore

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