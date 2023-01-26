الجنائية المركزية: صدور حكم الاعدام بحق 14 ارهابي بتهمة المشاركة في مجزرة سبايكر

2023/01/26 | 15:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة احكاما بالاعدام بحق اربعة عشر مجرما ارهابيا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرمين الارهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام الفين … Readmore

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