أمريكا وأوروبا أكبر مستورد للملابس المصرية لأول مرة في التأريخ

2023/01/26 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.063 مليار دولار عام 2021.وكشف تقرير المجلس التصديري […]

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