2023/01/26 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، عدم السماح لاي جهة بدخول المدارس الا من خلال موافقات مسبقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تمنع دخول اي جهة الى المدارس دون موافقات مسبقة المركز الخبري الوطني.

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