أحداث كانون الثاني.. قاضي الكرخ: إجراءات قانونية بحق إعلامي ومؤسسة إعلامية لطلبهما رشاوى بـ 3 ملايين دولار من المتهمين بسرقة القرن

2023/01/26 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الخميس 26 كانون الثاني 2023 قاضي الكرخ: إجراءات قانونية بحق...

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قاضي الكرخ: إجراءات قانونية بحق إعلامي ومؤسسة إعلامية لطلبهما رشاوى بـ 3 ملايين دولار من المتهمين بسرقة القرن أولاً على المسلة.

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