2023/01/26 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، 26 كانون الثاني، 2023، إعادة أكثر...

ظهرت المقالة نحو ترليون دينار تعود الى الدولة بعد تحقيقات قضية المحفظة الاستثمارية أولاً على المسلة.

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