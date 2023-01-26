جائحة الفساد!

2023/01/26 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

لم يعد الفساد مقتصراً على أفراد، بل

بات فساد ضمير ونفوس، ترجمته العملية

تتوقف على إمكانية وصول الفاسد إلى

المال العام أو الخاص، بل وحتى التقصير

في أداء الواجب كشكل من أشكال الفساد.

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