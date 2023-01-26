اتحاد غرب آسيا يمنح العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً

2023/01/26 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الخميس،

العراق حق استضافة بطولة المنتخبات

الأولمبية دون 23 عاماً في شهر حزيران

المقبل.

وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان

مقتضب أن "اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

يمنح العراق

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