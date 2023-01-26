العراق.. الإعدام لـ 14 شخصًا اشتركوا في «مجزرة سبايكر»

2023/01/26 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق،

اليوم الخميس، عن إصدار حكم الإعدام بحق

(14) شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر عام

2014.

وذكر المجلس، في بيان، أن "المحكمة

الجنائية المركزية في رئاسة استئناف

بغداد الرصا

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