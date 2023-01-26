2023/01/26 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مبينا أننا لا نريد توريث الفقر لأبنائنا.

وقال الاسدي خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته الـ(42) وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "استمرار المجلس الوزاري العربي للشؤون الاجتماعية في بحثه عن كل ما يخدم الشرائح المستهدفة في البلدان العربية دليل على نجاح المجلس في رسم سياسات دقيقة، وسليمة تلتزم البلدان العربية الأعضاء بتنفيذها، والعمل عليها، وهو امر يستحق الدعم، والاشادة لغرض الاستمرار بهذا التعاون".

وأضاف أن "الظرف الذي يمر به العالم من أزمات في اكثر من محور، وموقع يحتم علينا تدارس كل القضايا، التي تهم مجتمعاتنا العربية، وفي مقدمتها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الابعاد، وهو امر بالغ الأهمية لشريحة واسعة عانت بسبب الحروب والاحداث المؤسفة، التي مرت بها بلداننا في العقود الأربعة الماضية.

وأوضح الاسدي أن "حكومة الخدمة الوطنية في العراق وضعت برنامجا متكاملا للنهوض بواقع الطبقات الهشة، والمحرومة لتجاوز المعاناة، التي يعيشونها بسبب الحالة الاقتصادية، إذ اطلقت وزارة العمل اكبر حملة بحث اجتماعي في العراق، والمنطقة منتصف كانون الثاني الجاري تستهدف اكثر من ملونين اسرة، جرى خلال الأيام العشرة الأولى منها بحث اكثر من 100 ألف اسرة في 20 قضاء من الاقضية الأشد فقرا، وان الحملة مازالت مستمرة لإكمال بحث جميع المستحقين".وبين أن" البحث الاجتماعي لا يستهدف الوضع الاقتصادي فقط، وانما يتركز على بحث قوة العمل، والأبعاد البيئية، والصحية، والإنسانية، والاجتماعية، وكذلك المستوى العلمي، ومستوى الخدمات المقدمة، حتى يكون هذا البحث دليلا ارشاديا يقدم الى جميع الوزارات لتؤدي الخدمة المطلوبة منها الى المواطنين".

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: نحرص على تقديم أفضل الخدمات ولا نريد توريث الفقر لأبنائنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: نحرص على تقديم أفضل الخدمات ولا نريد توريث الفقر لأبنائنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).