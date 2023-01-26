أسماء مفاجئة في قائمة العشرة الأوائل.. أسرع اللاعبين بالعالم

2023/01/26 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

نشر موقع "سبيدس دي" (speedsd) قائمة بأسرع اللاعبين هذا الموسم، وكان لافتا أن صاحب الصدارة هو لاعب مغمور وليس من نجوم الصف الأول.

وكشف هذا الموقع المتخصص في سرعة اللاعبين عن قائمة أسرع 10 لاعبين هذا الموسم، وتصدر هذه القائمة الهولندي سفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد، والذي قاربت سرعته 40 كيلومترا في الساعة.

10- البرتغالي نونو تافاريس (مرسيليا الفرنسي): 36.21 كيلومترا في الساعة

9- الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني): 36.21 كيلومترا في الساعة

8- الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني): 36.3 كيلومترا في الساعة

7- البرتغالي رافاييل لياو (ميلان الإيطالي): 36.5 كيلومترا في الساعة

6- الإسباني أداما تراوري (وولفر هامبتون الإنجليزي): 36.60 كيلومترا في الساعة

5- الفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة الإسباني): 36.6 كيلومترا في الساعة

4- الأوكراني ميخايلو مودريك (تشلسي الإنجليزي): 36.63 كيلومترا في الساعة

3- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 37.9 كيلومترا في الساعة

2- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي): 38 كيلومترا في الساعة

1- الهولندي سفين بوتمان (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي): 39.21 كيلومترا في الساعة.

تحرير: ر.



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