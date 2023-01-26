2023/01/26 | 15:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس ساكو يوضح بشأن تصريح البابا فرنسيس عن المثلية الجنسية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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