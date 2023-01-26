2023/01/26 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلبت علامة الأزياء الطليعية "فيكتور أند رولف" حرفياً الموضة رأساً على عقب، مع فساتين عبثية متمركزة في جميع الزوايا، خلال أسبوع الهوت كوتور الباريسي.

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