مصدر يروي للحرة تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين

2023/01/26 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مصدر عسكري أن العملية التي جرت في جنين كانت "حدثا معقدا للغاية، هذه العملية تأتي بعد الكثير من العبر المستخلصة من الأحداث السابقة وبالطبع بعد معلومات استخبارية غير عادية حيث استمرت زهاء ثلاث ساعات".

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