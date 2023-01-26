خبز الصمون.. سيد المائدة العراقية الذي يرافق كل الأطباق

2023/01/26 | 15:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رافق "الصمون" كل الأطباق العراقية، فهذا الخبز الهش الذي يشبه شكل ألماسة، لا بدّ من أن يكون موجودا على كل مائدة، بل هو أشبه بكنز وطني تماما كما خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيين.

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