بريطانيا توفر لقاح كوفيد-19 للفئات المهددة في الخريف

2023/01/26 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

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لندن – (رويترز)قال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الأربعاء: إنه سيتم توفير جرعة معززة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 للفئات الأكثر عرضة للإصابة في الخريف.وفي وقت سابق الأربعاء، قال مستشارو اللقاحات البريطانيون، اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، إنه يتعين وضع خطط لتوفير هذه الجرعة المعززة.كما دعت إلى جرعة معززة إضافية من اللقاح في الربيع لمجموعة أصغر من الناس، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة.وقال باركلي على تويتر «نقوم بتغيير برنامج التطعيم ضد كوفيد لعام 2023 بعد نصيحة من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين».وأضاف أن برنامج الجرعة المعززة لخريف 2022 في إنجلترا سينتهي في 12 فبراير/شباط.

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