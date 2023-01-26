انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية

2023/01/26 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجلت الليرة اللبنانية، الخميس، انهياراً غير مسبوق، حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 60500 ليرة.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كان سعر الصرف صباح اليوم 57900، إلا أن الليرة استمرت بالتدهور أمام الدولار، لتسجل أكبر انهياراتها حتى اللحظة عند 60500 ليرة للدولار الواحد.

وعلى وقع هذا الانهيار، طلبت نقابة مستوردي الأدوية من جميع المستوردين والموزعين الاستمرار بتسليم الحد الأدنى من احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقدي من جديد.

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