وكالة ناسا تعلن عن إنشاء صاروخ يمكنه ارسال البشر الى المريخ في 45 يوماً فقط

2023/01/26 | 16:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة “ناسا” ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية “داربا”، عن خطط لإنشاء صاروخ يعمل بالطاقة النووية يمكنه إرسال رواد فضاء إلى المريخ في 45 يوما فقط.يذكر أن أنظمة الصواريخ الحالية لوكالة “ناسا” تعتمد على الطريقة التقليدية للدفع الكيميائي … Readmore

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